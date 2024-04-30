Калинин, Антипин и Родуолд покинули «Трактор»

«Трактор» объявил об уходе Сергея Калинина, Виктора Антипина и Джека Родуолда.

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«Сергей Калинин, Виктор Антипин и Джек Родуолд продолжат карьеру в других клубах. Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в достижения команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Трактора».

Калинин выступал в Челябинске на протяжении 4 сезонов, являясь капитаном команды. В сезоне-2023/24 он провел 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 19 (4+15) очков. В плей-офф форвард не отметился результативными действиями в 7 играх.

Антипин пополнил состав «Трактора» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате защитник сыграл в 55 играх и набрал 17 (4+13) баллов при полезности «+3». В плей-офф в его активе 3 (1+2) очка в 14 матчах.

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Родуолд присоединился к команде по ходу сезона-2023/24. Он принял участие в 15 матчах регулярки в составе клуба и набрал 5 (2+3) очков. В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 14 играх.