Майоров назвал переход Миронова серьезным приобретением для «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший хоккеист и тренер московского «Спартака» Борис Майоров в разговоре с «Матч ТВ» назвал переход защитника Андрея Миронова серьезным приобретением для «красно‑белых».

© Матч ТВ

Обладатель Кубка Гагарина в составе столичного «Динамо» Миронов стал игроком «Спартака» в среду. Контракт с 29‑летним защитником рассчитан на два сезона.

— С учетом нынешней обороны «Спартака» подписание Миронова — очень серьезное приобретение, — сказал Майоров «Матч ТВ».

Миронов в КХЛ провел 644 матча и набрал 173 очка (43 шайбы и 130 результативных передач).