Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал, как работа в КГБ помогла ему на тренерском поприще.

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— Как известно, ранее вы служили в силовых структурах. Помог ли вам опыт, приобретённый в спецслужбах, на тренерском мостике?