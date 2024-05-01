Овечкин оценил свои шансы побить рекорд Гретцки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Рекорд Гретцки? Я всегда говорю, что предстоит ещё долгий путь. Но всё возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм.Я уже поговорил со своим тренером и хочу кое-что изменить в межсезонной подготовке», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.
Напомним, на счету Овечкина 853 гола в регулярке НХЛ, Гретцки забросил 894 шайбы.
29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.
Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан столичных не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.
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