Вратарь Илья Ежов завершил карьеру в 37 лет

Голкипер Илья Ежов принял решение завершить карьеру, сообщает пресс‑служба «Салавата Юлаева».

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У 37‑летнего вратаря 30 апреля истек срок контракта с уфимским клубом.

— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Илью за яркую игру и желает удачи на новом этапе его спортивной деятельности, — говорится в сообщении клуба в Telegram.

Ежов начал карьеру в канадских низших лигах. Затем он вернулся в Россию и выступал за СКА, «Ладу», «Нефтехимик», «Витязь» и «Салават Юлаев».

Хоккейный клуб «Сибирь» сделал квалификационные предложения о заключении контракта 25‑летнему защитнику Илье Морозову, 20‑летнему нападающему Михаилу Решетько и 25‑летнему форварду Никите Шашкову. «

Амур» объявил об изменениях в тренерском штабе. Тренеры Евгений Шалдыбин, Игорь Ефимов и Алексей Жигарев покидают клуб из Хабаровска.