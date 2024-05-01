Американский защитник «Спартака» Кин покинет московский клуб

Известный хоккейный агент Алёша Пилко заявил о будущем легионеров «Спартака» — Шейна Принса, Михала Чайковски, Джоуи Кина и Патрика Рыбара.

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«У Принса, как и у Чайковски, действующий контракт. Джоуи Кин ограниченно свободный агент, но вряд ли он останется в «Спартаке». Мы общаемся с другими командами КХЛ. Рыбар полностью восстановился. Контракт со «Спартаком» продлён, на меня выходило много команд, которые ищут вратаря, так как у «Спартака» голкиперов в достатке. На данный момент Патрик игрок красно-белых, желания расставаться нет ни с нашей стороны, ни со стороны клуба», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

24-летний Кин в минувшем сезоне сыграл 38 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.