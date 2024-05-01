Сергей Зубов назначен главным тренером хоккейного клуба "Сочи"

Хоккейный клуб "Сочи" объявил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Зубова.

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Контракт с Зубовым подписан на два года, сообщает пресс-служба "Сочи". 53-летний специалист в минувшем сезоне работал в тренерском штабе СКА из Санкт-Петербурга.

В 2011 году он завершил карьеру игрока и начал работу тренером. Зубов работал в СКА, ЦСКА, после чего снова вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, с которым завоевал Кубок Гагарина.

Ранее он уже возглавлял хоккейный клуб "Сочи". Под руководством Зубова сочинцы дважды выходили в плей-офф.

Также он работал главным тренером рижского "Динамо", молодежной сборной России, входил в штаб национальной сборной России.