Рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры

Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев», рекордсмен по числу проведенных матчей в Фонбет-Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Евгений Бирюков заявил о намерении завершить карьеру. Об этом он спортсмен написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Бирюков, он играет в хоккей более 30 лет и гордится тем, какой путь проделал вместе с партнерами.

«19 лет профессиональной карьеры, три золотые медали чемпионата России, два Кубка Гагарина, золото и серебро чемпионата мира. Спасибо родному "Металлургу", "Салавату Юлаеву", за который я сыграл тысячный матч в КХЛ... Я не говорю хоккею: "Прощай", а говорю: "До свидания", – своей игровой карьере!» — подчеркнул Бирюков.

В январе 38-летний хоккеист первым в истории КХЛ преодолел отметку в тысячу игр. На счету Бирюкова 823 встречи в регулярных чемпионатах и 178 матчей в плей-офф.