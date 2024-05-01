Медведев заявил об очередном переносе совета директоров СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил об очередном переносе заседания совета.

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— На 28 апреля было заявлено проведение заседания совета директоров СКА. Состоялось ли оно?

— Нет, совет директоров перенесён на период после 11 мая, когда завершится тур нашей сборной. Не было крайней необходимости провести его в апреле. Приняли совместное решение провести заседание с очным участием всех членов совета директоров, — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Медведевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 мая, в 13:00 мск.