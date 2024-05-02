Карпухин: «Не важно, с Казахстаном ты играешь или с Канадой, задача все равно одна»

Нападающий сборной «Россия 25» Илья Карпухин заявил «Матч ТВ», что для него нет разницы, против кого играть в свитере национальной команды.

© КХЛ / Табарчук Павел

Сборная «Россия 25» в рамках майского турнира проведет в Астане два матча: 2 мая против сборной Казахстана, 4 мая — с командой Белоруссии. После этого российская сборная в рамках турнира «Лига Ставок Большой тур сборной» сыграет еще три матча с белорусами: 6 мая в Омске, 9 мая в Туле, 11 мая в Минске.

— Отличное настроение перед стартом матчей. Стал на год мудрее, опытнее. Команда чуть‑чуть поменялась, но это все равно та же сборная России. Уже, честно говоря, с нетерпением ждем матчей, есть определенное предстартовое волнение. Очень хотим победить во всех играх. И не важно, перед нами Казахстан, Белоруссия, Канада или США, наша задача — побеждать всех, радовать болельщиков, которых очень много.

— Наверняка за прошлый год хочется взять реванш у белорусов?

— Конечно. Вдвойне хочется обыграть соперника, которому уступили в прошлом году. Главное — не сбиваться на эти эмоции, а делать правильные вещи, — сказал Карпухин корреспонденту «Матч ТВ».

В прямом эфире матч сборных России и Казахстана смотрите в четверг с 17:25 на канале «Матч! Страна».