Бывший специалист тренерского штаба «Лады» возглавил «Витязь»

Павел Десятков стал новым главным тренером «Витязя», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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Весной 2023 года «Сокол» под руководством Павла Десяткова вышел в финал Кубка Петрова и добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги.

Летом прошлого года Павел Десятков вошёл в тренерский штаб Олега Браташа в тольяттинской «Ладе», которая в сезоне-2023/2024 вернулась в КХЛ. По итогам регулярного чемпионата тольяттинская команда заняла седьмое место в конференции «Восток» и вышла в плей-офф. В плей-офф «Лада» уступила в серии из пяти матчей омскому «Авангарду» в первом раунде.

В прошедшем сезоне «Витязь» занял последнее место в итоговой таблице КХЛ. По итогам сезона команду покинул главный тренер Дмитрий Рябыкин.