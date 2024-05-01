Ротенберг рассказал о созданной Овечкиным клюшке

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, как нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин создал себе клюшку. Его слова передает «Матч ТВ».

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Ротенберг поделился, что Овечкин был недоволен клюшками на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и после этого сам сделал себе инвентарь.

«Он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее», — заявил тренер.

По словам Ротенберга, у хоккеиста получилась клюшка высочайшего уровня.

«Когда Овечкин после "Матча звезд" начал забивать — деталей бывает много, но каждая важна — это связано с тем, что он нашел свою клюшку. И его прорвало!» — отметил он.

В сезоне-2023/2024 Овечкин отметился 31 голом и 34 передачами. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.