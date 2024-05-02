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Тренер клуба НХЛ извинился за предложение надеть юбки на вратарей

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за предложение надеть юбки на вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте команды.

Тренер клуба НХЛ извинился за предложение надеть юбки на вратарей
© Lenta.ru
«Мы потерпели довольно обидное поражение в серии. Я привел неуместную аналогию о вратарях и юбках. Знаете, это один из тех случаев, когда ты хочешь протянуть руку и вернуть свои слова назад, я бы это сделал», — заявил Купер.

Тренер принес извинения всем, кого обидел, отметив, что эти слова принесли ему больше боли, чем проигрыш в серии.

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» победила «Тампу» (6:1) и выиграла серию со счетом 4-1. По ходу встречи судьи отменили два гола «Тампы» из‑за помехи вратарю Сергею Бобровскому. Купер критически высказался об этом моменте, предложив вратарям надеть юбки.

Ранее, во втором матче серии между «Тампой» и «Флоридой», Бобровский сделал эффектный сейв. После передачи на пятачок россиянин оказался лицом к собственным воротам, но вытянул левую руку и в прыжке отразил бросок игрока «Тампы» Мэтта Дамбы.

Хоккей
Джон Купер
Сергей Бобровский