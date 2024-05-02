«Эдмонтон» выиграл серию у «Лос‑Анджелеса» в Кубке Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос‑Анджелес Кингз» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ.

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) в пользу хозяев.

У «Эдмонтона» дубль оформил Леон Драйзайтль, по разу отличились Зак Хаймен и Эвандер Кейн. Эван Бушар оформил ассистентский хет‑трик.

У «Кингс» шайбы забросили Алекс Лаферриер, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе.

«Эдмонтон» победил в серии до четырех побед — 4-1.

НХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Кейн, 10:17. Драйзайтль, 27:44 (бол.), 32:21. Хаймен, 39:07 (бол.). — Лаферриер, 19:32. Лизотт, 23:08. Кемпе, 57:42.