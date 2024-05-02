Вратарь «Тампы» Василевский намерен изменить подготовку к сезону НХЛ

Голкипер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что планирует изменить план подготовки к сезону НХЛ.

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Российский вратарь пропустил два месяца на старте регулярного чемпионата сезона‑2023/24 из‑за операции.

— Межсезонье — фундамент для всего сезона. В следующем сезоне я буду умнее, возможно, немного изменю предсезонную подготовку. После операции я стараюсь быть разумнее в подготовке, — цитирует 29‑летнего Василевского Tampa Bay Times.

Также двукратный обладатель Кубка Стэнли пошутил, что его главная цель на межсезонье — не травмировать себя.

«Тампа» в серии первого раунда плей‑офф НХЛ проиграла «Флориде» со счетом 1–4.