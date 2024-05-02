Российскому хоккеисту «Тампы» предстоит операция

Российский защитник «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев заявил, что в межсезонье ему предстоит операция по удалению металлических штифтов.

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В феврале «Тампа» сообщила, что хоккеист перенес операцию по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

— Первое время было тяжело. Но когда я начал первые тренировки, то стало полегче. Да, было непросто, но не так тяжело, как, наверное, думают люди. Сложнее было с психологической точки зрения. Я хотел доказать самому себе, что достаточно силен, чтобы пройти через это. Честно говоря, даже не знал, насколько смогу помочь команде. Сейчас я могу спокойно тренироваться. Но мне еще предстоит небольшая операция, чтобы убрать железные штифты в больной ноге. Этим летом я начну тренироваться раньше. В конец концов, я устал меньше всех (улыбается), — сказал Сергачев на пресс‑конференции.

В серии первого раунда Кубка Стэнли «Тампа» проиграла «Флориде» со счетом 1–4. Сергачев провел два матча в плей‑офф и отдал результативную передачу.