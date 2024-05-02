Стали известны номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ

КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2023/2024.

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Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали нападающие Рид Буше и Владимир Ткачёв из «Авангарда», а также Никита Гусев из московского «Динамо».

Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ. На счету форварда 89 (23+66) очков в 68 матчах. Ткачёв пропустил 10 матчей из-за травмы и набрал 75 (20+55) очков в 58 играх прошедшей регулярки. Буше стал лучшим снайпером сезона, набрав 78 (44+34) очков в 64 матчах.

Обладатель награды станет известен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдёт 13 мая 2024 года.