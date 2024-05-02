Защитник Даррен Диц перешел из ЦСКА в «Авангард»

Хоккейные клубы «Авангард» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник Даррен Диц. Московский клуб получит денежную компенсацию, с Дицем заключен двухлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

© Чемпионат.com

Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц сыграл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.