«Россия 25» крупно обыграла сборную Беларуси на турнире в Астане

В Астане на «Барыс-Арене» завершился матч турнира Qazaqstan Hockey Open, в котором сборная «Россия 25» обыграла национальную команду Беларуси с крупным счётом — 6:0.

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Заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Артемий Князев, Валентин Зыков, Арсений Грицюк, дубль оформил Виталий Абрамов. Результативные передачи на свой счёт записали Максим Соркин, Владимир Грудинин, Максим Джиошвили, Арсений Коромыслов, Захар Бардаков и Артур Тянулин.

Голкипер сборной России Артемий Плешков провёл второй матч «на ноль» в рамках текущего турнира.

Следующие матчи «России 25» состоятся в следующие даты: 6 мая – Россия — Беларусь (Омск); 9 мая – Россия — Беларусь (Тула); 11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

Напомним, в первом матче турнира команда России обыграла Казахстан со счётом 1:0.