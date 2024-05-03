В тренерском штабе «Авангарда» произошли изменения

Омский «Авангард» объявил об изменениях в тренерском штабе.

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Тренером по работе с вратарями назначен Алексей Жигарев, работавший в прошлом сезоне в «Амуре». С ним заключён контракт на два года.

Контракт на один год заключён с тренером-видеооператором Андреем Цайслером, перешедшим в главную команду из «Омских Крыльев». Олега Новицкого клуб благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Также продлены контракты сроком на два года каждый:

Андрей Подконицки, старший тренер;

Вячеслав Макрицкий, тренер по физической подготовке;

Алексей Селивёрстов, ассистент тренера по физической подготовке.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.