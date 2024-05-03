«Автомобилист» заключил контракты с Да Костой и Кашниковым

«Автомобилист» заключил однолетние контракты с защитником Евгением Кашниковым и нападающим Стефаном Да Костой. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошедшей регулярке 34-летний Да Коста провёл за уральский клуб 60 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Да Коста сыграл 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Евгений Кашников минувший сезон играл за «Нефтехимик». В 65 встречах 21-летний игрок обороны забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-18».

Напомним, «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.