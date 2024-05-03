«Локомотив» продлил контракт с вратарем Алексеем Мельничуком

Хоккейный клуб «Локомотив» подписал новое соглашение с голкипером Алекссем Мельничуком. Срок контракта рассчитан на два сезона. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

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25-летний вратарь присоединился к ярославской команде по ходу минувшего сезона после перехода из нижегородского «Торпедо». На счету Мельничука четыре сыгранных матча в регулярном чемпионате — 2023/2024, один из которых он провёл «на ноль». В плей-офф голкипер заявлялся в качестве запасного, но на лёд так ни разу и не вышел.

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он отыграл 50 встреч, одержал 18 побед и оформил пять сухих матчей, имея коэффициент надёжности 2.34 и процент отражённых бросков 91.4.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4.