«Очень впечатляет лицемерие»: олимпийский чемпион о жизни в США

Олимпийский чемпион в составе сборной России, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев вспомнил о своей жизни в США, упомянув лицемерие. Его слова приводит Maxim Online.

«Очень впечатляет лицемерие, которое у них. Все помнят эпизод из фильма «Брат-2», когда главный герой спрашивает: «А почему им всем так интересно, как у меня дела?» И ему отвечают: «Им неинтересно, им вообще по херу, как у тебя дела. Просто так принято». Но я не хейтер Нью-Йорка или Америки. Они в некоторых вещах очень круты», — заявил Яковлев.

Хоккеист выступал в США клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» с 2018 по 2019 год. Всего в составе команды он провел только один сезон, после чего в 2019 году подписал контракт с магнитогорской командой.

В сезоне-2023/24 вместе с командой Яковлев выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России хоккеист становился чемпионом мира (2014), серебряным призером чемпионата мира (2015), олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Олимпийских игр (2022).

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