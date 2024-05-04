Путин отметил популярность и успех фестиваля Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финального этапа XIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги, назвав его наиболее успешным в отечественном любительском спорте. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С удовлетворением отмечу, что ваш замечательный проект завоевал широкую популярность, стал одним из наиболее успешных в отечественном любительском спорте. Объединяя тысячи поклонников хоккея из многих регионов страны, он вносит весомый вклад в развитие физической культуры, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни. И конечно, дарит участникам прекрасную возможность получить уникальный соревновательный опыт, повысить мастерство, позволяет приобщиться к истории и славным традициям нашего хоккея, встретиться с кумирами, триумфаторами Олимпийских игр и мировых турниров", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что нынешний этап фестиваля пройдет на достойном организационном, творческом уровне, а также оставит яркие незабываемые впечатления.

Путин пожелал участникам и гостям всего самого доброго.

4 мая 2024 года начался финальный этап Ночной хоккейной лиги - всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд. Местом его проведения является федеральная территория Сириус.