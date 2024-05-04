Хоккеист сборной США побил рекорд результативности Кучерова на ЮЧМ
Нападающий сборной США по хоккею Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на Юниорских чемпионатах мира, побив достижение Никиты Кучерова, которое держалось 13 лет.
В данный момент в Финляндии проходит ЮЧМ, на котором 17-летний нападающий Бостонского Колледжа набрал уже 22 очка в шести матчах.
Предыдущий лучший результат — 21 очко в семи матчах. Оно было установлено Кучеровым на ЮЧМ — 2011 в Дрездене. Тогда сборная России стала обладательницей бронзовых медалей турнира.
На текущем турнире в Финаляндии победители ещё не определены. Решающие матчи состоятся завтра, 5 мая. Пока известен только один финалист — США, они обыграли сборную Словакии со счётом 7:1.
Матч второй пары полуфиналистов — Канада — Швеция состоится сегодня, 4 мая в 18:00 мск.