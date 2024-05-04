Хоккеист сборной США побил рекорд результативности Кучерова

Нападающий сборной США по хоккею Джеймс Хагенс установил новый рекорд результативности на Юниорских чемпионатах мира, побив достижение Никиты Кучерова, которое держалось 13 лет.

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В данный момент в Финляндии проходит ЮЧМ, на котором 17-летний нападающий Бостонского Колледжа набрал уже 22 очка в шести матчах.

Предыдущий лучший результат — 21 очко в семи матчах. Оно было установлено Кучеровым на ЮЧМ — 2011 в Дрездене. Тогда сборная России стала обладательницей бронзовых медалей турнира.

На текущем турнире в Финаляндии победители ещё не определены. Решающие матчи состоятся завтра, 5 мая. Пока известен только один финалист — США, они обыграли сборную Словакии со счётом 7:1.

Матч второй пары полуфиналистов — Канада — Швеция состоится сегодня, 4 мая в 18:00 мск.