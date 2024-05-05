«Бостон» выбил «Торонто» Самсонова и Любушкина из розыгрыша Кубка Стэнли

«Бостон» обыграл «Торонто» в седьмом матче серии первого раунда плей‑офф НХЛ. Матч проходил на домашней арене «Брюинз». Хозяева льда победили со счетом 2:1 в овертайме. В составе победителей отличились Хампус Линдхольм и Давид Пастрняк.

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У гостей заброшенной шайбой отметился Уильям Нюландер. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31. Российский защитник «Торонто» Илья Любушкин провел на льду 19 минут 38 секунд при показателе полезности «-1».

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Счет в серии до четырех побед — 4–3 в пользу «Бостона». «Брюинз» выбили канадский клуб из розыгрыша Кубка Стэнли и во втором раунде встретятся с «Флоридой Пантерз». НХЛ. Плей-офф «Бостон Брюинз» (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Линдхольм, 50:22. Пастрняк, 61:54. — Нюландер, 49:01.