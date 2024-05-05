«Он должен был гопак станцевать?»: чемпион ОИ о реакции Овечкина на вылет из плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о реакции российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на вылет команды из Кубка Стэнли. Его слова передает "Чемпионат".

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"Так сложилось, что 0-4. Александр может переживать. Он сколько в клубе играет! Ему обидно, естественно. А каким должен быть для такой глыбы международной проигрыш 0-4? Ему обидно. Естественная вещь для любого хоккеиста, любого человека. Что, он должен был танец станцевать, гопак?" - сказал Кожевников.

Овечкин вместе с "Кэпиталз" завершил выступление в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив в четырех матчах "Нью-Йорк Рейнджерс".

Кожевников оценил слова Овечкина после вылета «Вашингтона»

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.