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Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 50+ очков в плей-офф

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победного гола в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной» (4:3). Всего на счету россиянина в 62 матчах плей-офф НХЛ в карьере стало 50 (19+31) очков.

Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории НХЛ, набравшим 50+ очков
© Чемпионат.com

Таким образом, Панарин стал 16-м российским хоккеистом в истории, набравшим минимум 50 очков в матчах плей-офф НХЛ.

В топ-15 лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ входят Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Фёдоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалёв (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124), Вячеслав Козлов (79 в 118), Евгений Кузнецов («Каролина», 71 в 93), Павел Буре (70 в 64), Владимир Тарасенко («Флорида», 67 в 102), Валерий Каменский (60 в 66).

Второй матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 8 мая в Нью-Йорке. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу «Рейнджерс».

Хоккей
Александр Могильный
Валерий Каменский
Вячеслав Козлов
Игорь Ларионов
Сергей Федоров
Сергей Зубов
Павел Буре
Евгений Малкин
Владимир Тарасенко
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Сергей Гончар
Евгений Кузнецов
Александр Овечкин
Алексей Ковалев
Павел Дацюк
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