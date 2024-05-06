«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Волком

Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с канадским нападающим Кертисом Волком, сообщает пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Соглашение с 31‑летним форвардом, имеющим казахстанский паспорт, рассчитано на два сезона.

Волк выступает за «Автомобилист» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 75 матчей и набрал 35 (9+26) очков при показателе полезности «-8».

В прошедшем сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему чемпиону, магнитогорскому «Металлургу», в серии со счетом 3–4.

Также пресс‑служба КХЛ сообщила об обмене между «Спартаком» и «Адмиралом». Во Владивосток отправился защитник Семен Ручкин, а в обратном направлении последовали нападающие Прохор Корбит и Степан Тарасенко.