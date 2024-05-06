Защитник Егор Мартынов перешел в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал соглашение с защитником Егором Мартыновым. Об этом сообщила пресс-служба в телеграм-канале клуба.

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Контракт рассчитан на один сезон (до 31 мая 2025 года).

Прошлые два сезона 33-летний хоккеист провёл в московском «Динамо». В регулярном чемпионате — 2023/2024 Мартынов принял участие в 33 встречах, забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи, набрав в общей сложности семь очков. В плей-офф сыграл в трёх матча, в которых не отметился результативными действиями.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Мартынов провёл 557 матчей и набрал 162 (46+116) очков.

Напомним, в прошедшем сезоне «Сибирь» заняла 10-е место в Восточной конференции, набрав в 68 матчах 67 очков, и не попала в плей-офф.