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Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер Бенуа Гру. Об этом сообщается на сайте клуба.

Хоккейный клуб «Трактор» возглавил канадский тренер
© РИА Новости

Контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В завершившемся сезоне «Трактор» дошел до полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Челябинцы стали бронзовыми призерами турнира.

Хоккей
Алексей Волков
ХК Трактор