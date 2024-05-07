Покинувший «Барыс» форвард Шестаков, подписал контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» объявил о заключении контракта с нападающим Аркадием Шестаковым. Напомним, сегодня, 7 мая, стало известно, что форвард покинул «Барыс». Соглашение хоккеиста с дальневосточным клубом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

В прошедшем сезоне Аркадий сыграл все 68 матчей регулярного чемпионата и заработал 25 (15+10) очков, что стало для него лучшим результатом в карьере.

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шестаков провёл 284 матча, в которых забросил 38 шайб и отдал 30 результативных передач с показателем полезности «-49» и 116 минутами штрафа.

«Адмирал», набрав 54 очка после 68 матчей, занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ сезона-2023/2024.