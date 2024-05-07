«Адмирал» объявил о переходе нападающего Шестакова из «Барыса»

Нападающий Аркадий Шестаков стал игроком «Адмирала», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба из Владивостока.

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Соглашение с 29‑летним форвардом сборной Казахстана рассчитано на один сезон.

Ранее Шестаков выступал за казахстанский «Барыс». В прошлом сезоне хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 25 очков (15 шайб и 10 результативных передач) и стал вторым бомбардиром команды. Всего в лиге Шестаков сыграл 284 матча, записал в актив 68 очков (38+30).