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«Адмирал» объявил о переходе нападающего Шестакова из «Барыса»

Нападающий Аркадий Шестаков стал игроком «Адмирала», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба из Владивостока.

«Адмирал» объявил о переходе нападающего Шестакова из «Барыса»
© КХЛ

Соглашение с 29‑летним форвардом сборной Казахстана рассчитано на один сезон.

Ранее Шестаков выступал за казахстанский «Барыс». В прошлом сезоне хоккеист провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 25 очков (15 шайб и 10 результативных передач) и стал вторым бомбардиром команды. Всего в лиге Шестаков сыграл 284 матча, записал в актив 68 очков (38+30).