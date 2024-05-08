Ничушкин забросил шайбу в шестом матче плей-офф НХЛ подряд

"Колорадо" в гостях обыграл "Даллас" в овертайме со счетом 4:3 в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Колорадо" отметились Валерий Ничушкин (26-я минута), Кейл Макар (30), Натан Маккиннон (41) и Майлз Вуд (72). У "Далласа" отличились Райан Сутер (8), Уайатт Джонстон (11) и Джейми Бенн (17).

Ничушкин отметился голом в шестом матче плей-офф подряд. В четвертом матче серии первого раунда плей-офф с "Виннипегом" (4-1) российский форвард впервые в карьере сделал хет-трик, в остальных встречах он отличался по разу. Рекорд по количеству матчей подряд с голами на старте плей-офф принадлежит американцу Пэту Лафонтейну. В 1992 году он отличался в семи первых играх.

В эпизоде со вторым голом "Колорадо" Ничушкин отметился голевой передачей. Российский вратарь победителей Александр Георгиев отразил 19 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Колорадо". Второй матч пройдет в ночь на 10 мая по московскому времени на площадке "Далласа".