Хоккеист «Металлурга» Юров выбрал лучших игроков КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина 2024 года в составе «Металлурга» Данила Юров рассказал, кто по его мнению является сильнейшим игроком Фонбет Чемпионата КХЛ на каждой позиции.

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— Ты говорил, что Даррен Диц — один из лучших защитников КХЛ. Как тебе Робин Пресс теперь? Он уже на одной ступеньке с Дицем?

— Пресс — игрок немного другого плана, более атакующий. В этом аспекте он лучший в лиге.

— Также ты называл Владимира Ткачёва из Омска одним из лучших в лиге. Сейчас мнение поменялось?

— Нет, я всё ещё так думаю. Ткачёв — просто мастер. Тяжело вспомнить такие примеры, когда вокруг одного человека строилась команда.

— Александр Самонов остался для тебя лучшим вратарём?

— Если брать этот сезон, то да, — сказал Юров Metaratings.

Диц в это межсезонье подписал контракт с «Авангардом», Ткачев выступает за омский клуб с 2022 года. Самонов играет за «Салават Юлаев».