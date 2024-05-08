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«Трактор» объявил об уходе Алексея Заварухина из клубной системы

«Трактор» объявил об уходе бывшего главного тренера команды Алексея Заварухина из клубной системы.

«Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы
© Чемпионат.com
«Наставник «Трактора» завершает работу в клубной системе. Заварухин вернулся в Челябинск в прошлое межсезонье, войдя в штаб Анвара Гатиятулина. По ходу чемпионата произошла смена наставника главной команды и Заварухин стал сначала и. о, а потом и главным тренером «Трактора». Сезон чёрно-белые завершили в полуфинале Кубка Гагарина, завоевав бронзовые медали Чемпионата КХЛ — 2023/2024. Благодарим Алексея Борисовича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», — сказано в сообщении «Трактора».

Напомним, новым главным тренером челябинцев стал канадский специалист Бенуа Гру. 56-летний Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады. Трижды Гру входил в число кандидатов на работу главным тренером клубов НХЛ: «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта».

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Анвар Гатиятулин
Алексей Заварухин
ХК Трактор