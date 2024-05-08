Хоккеист Гераськин рассказал, как его обменяли из «Авангарда» в «Металлург»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин в интервью «Матч ТВ» заявил, что узнал об обмене из «Авангарда» от генерального менеджера омского клуба Антона Курьянова.

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В начале мая 2023 года «Северсталь» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в стан омичей перешел Гераськин. Череповецкий клуб получил денежную компенсацию и нападающего Тимура Муханова. В конце декабря 2024 года «Авангард» обменял 25‑летнего форварда в «Металлург» на денежную компенсацию.

— Как ты узнал, что покинешь «Авангард»? Некоторые игроки узнают о переходе из SMS‑сообщения от генерального менеджера.

— После победы в Новосибирске мы полетели в Астану. Уже в Казахстане в гостиничном номере мне позвонил генеральный менеджер (Курьянов) и попросил спуститься на ресепшн. Там он сказал, что нужно решить насчет обмена. Мы хорошо поговорили и пожали друг другу руки.

На следующий день я уже собрал вещи и полетел в Магнитогорск. Не было такого, что по SMS узнал про обмен, всё в глаза сказали. Никаких претензий не имею, — сказал Гераськин в интервью «Матч ТВ».

Он также добавил, что не согласен с оценкой его работы в Омске, которую дал спортивный директор клуба Евгений Забуга.

— Забуга, комментируя твой обмен, сказал, что «насильно мил не будешь». В его словах есть правда?

— Не знаю, мне так не кажется. Отвечу коротко. Может быть, со стороны складывалось такое впечатление, но я не считаю, что так было, — отметил Гераськин.

В прошедшем сезоне Гераськин в 42 играх за «Авангард» набрал 15 (5+10) очков. В 23 матчах регулярного сезона за «Металлург» — 16 (6+10) очков, добавив к ним 10 баллов (4+6) в плей‑офф, который завершился завоеванием «Магниткой» Кубка Гагарина.