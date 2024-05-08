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Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею

Российские и белорусские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею
© globallookpress.com

Болельщикам будет запрещено проносить на трибуны любую атрибутику России и Белоруссии.

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран-участниц чемпионата», — заявили в IIHF.

ЧМ-2024 пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Сборная России пропустит мировое первенство из-за санкций со стороны IIHF. Ряд европейских федераций также отказались от вызова в состав национальных команд игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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