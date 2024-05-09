Российский хоккеист потерял лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин лишился лидерства в снайперской гонке Кубка Стэнли.

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В ночь на 9 мая «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4, а в составе проигравшей команды дубль оформил Зак Хайман. Теперь на его счету девять голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и по этому показателю он обошел Ничушкина, который ворота соперников поражал восемь раз.

8 мая «Колорадо» с Ничушкиным обыграл в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ «Даллас Старз». Россиянин забросил шайбу и продлил свою голевую серию до шести матчей, сыгранных в плей-офф НХЛ. Как сообщает StatsCentre, Ничушкин поднялся на второе место по самой длинной голевой серии со старта Кубка Стэнли. Первое место занимает Пэт Лафонтейн, который в 1992 году смог отличиться в семи подряд играх с начала плей-офф.

«Колорадо» ведет в серии со счетом 1-0. Вторая игра будет проведена 10 мая, начало — 04:30 по московскому времени.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».