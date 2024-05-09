Форвард «Вашингтона» Протас: люди в США более счастливые, чем в Беларуси

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас сравнил менталитет жителей США и Беларуси и заявил, что американский народ чувствует себя счастливее белорусов. В январе 23-летний белорус продлил контракт с «Кэпиталз» на пять лет.

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«Он отличается, конечно, от белорусского. Люди более счастливые, чем у нас. Очень люблю Беларусь, всегда рад приезжать домой. Просто в США иначе. У них тоже хватает проблем, но вижу больше улыбок, позитива», — цитирует Протаса «Белорусский хоккей».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний белорус провёл 78 матчей, в которых набрал 29 (6+23) очков. В четырёх матчах серии первого раунда плей-офф с «Рейнджерс» Протас набрал 2 (0+2) очка и вышел на шестое место в списке бомбардиров плей-офф НХЛ среди белорусских игроков.