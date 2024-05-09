Турецкий клуб может появиться в КХЛ

Президент Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак заявил, что у организации есть планы о вступлении турецкой команды в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В четверг, 9 мая, в Туле состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и Турецкой федерацией хоккея.

— Конечно, у нас есть такие планы. Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену не только под эгидой нашей федерации, но и развивать частные клубы. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ, — передает слова Албайрака корреспондент «Матч ТВ».

Ранее ФХР подписывала меморандум о сотрудничестве с партнерами из Индии.