"Матч ТВ": в КХЛ может войти команда из Турции

Глава Турецкой федерации хоккея Халит Албайрак в интервью "Матч ТВ" заявил, что одна из локальных комано может в ближайшем будущем вступить в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По его словам, в Турции разрабатывается план вступления не только в КХЛ, но и в МХЛ, и в ВХЛ. 24 апреля 2024 года магнитогорский "Металлург" стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, завершив финальную серию против ярославского "Локомотива". Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах. До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде. Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.