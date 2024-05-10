Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин помог своей команде обыграть «Каролину» (3:2 ОТ), отразив 45 бросков по своим воротам. Для него эта победа стала седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Шестеркин пока не потерпел ни одного поражения в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и повторил рекорд «Рейнджерс» по победной серии для вратарей с начала плей‑офф. В 1994‑м году Майк Рихтер одержал семь побед в первых семи матчах Кубка Стэнли.

В первом раунде плей‑офф «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4–0). Во втором раунде команда из Нью‑Йорка находится в шаге от победы в серии с «Каролиной» (3–0).