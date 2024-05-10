Россиянин Ничушкин повторил рекорд НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Эвеланш Валерий Ничушкин забросил шайбу в седьмом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Нападающий отметился голом во втором матче полуфинала Западной конференции против «Даллас Старс». Команда россиянина потерпела поражение со счетом 3:5, после двух встреч счет в противостоянии равный — 1-1.

Ничушкин повторил рекорд НХЛ по длительности голевой серии в плей-офф. Семь матчей она также составляет у американца Пэта Лафонтейна, который установил достижение в 1992 году.

Ничушкин в нынешнем розыгрыше плей-офф провел семь матчей. На его счету девять голов и одна результативная передача. Россиянин делит первое место в списке лучших снайперов с канадцем Заком Хайманом из «Эдмонтон Ойлерс».