Швеция обыграла США на старте чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции одержала победу над национальной командой США в первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

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Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победившей команды голами отметились Йоэль Эрикссон Эк, который оформил дубль, Лукас Рэймонд, Маркус Юханссон и Виктор Хедман. За сборную США шайбы забросили Зак Веренски и Брок Нельсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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