"Флорида" вышла вперед в серии плей-офф НХЛ с "Бостоном"

"Флорида" в гостях со счетом 6:2 обыграла "Бостон" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эван Родригес (9-я и 60-я минуты), Владимир Тарасенко (37), Картер Верхаге (38), Брэндон Монтур (44) и Сэм Райнхарт (59). У проигравших отличились Якуб Лауко (46) и Джейк Дебраск (49). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков.

Тарасенко провел 105-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 15-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с двукратным обладателем Кубка Стэнли Сергеем Немчиновым. На 14-й позиции располагается Сергей Брылин (109), рекордсменом является Сергей Федоров (183).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Флориды". Следующий матч противостояния пройдет 13 мая в Бостоне. По итогам регулярного чемпионата "Флорида" стала победителем Атлантического дивизиона, "Бостон" занял второе место.