В IIHF объяснили отсутствие сборной России в списке чемпионов мира

На чемпионате мира по хоккею в Праге произошла ошибка — организаторы забыли включить сборную СССР/России в список самых титулованных команд мира. Об этом сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, передает ТАСС.

«Это ошибка», — ответил Тардиф на вопрос, с чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов у сборных СССР и России.

Накануне в Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею.

Перед поединком Швеция — США была продемонстрирована инфографика, посвященная сборной Швеции. В ней говорилось, что шведы 11 раз становились чемпионами, канадцы – 28, а сборные ЧССР (Чехии) — 12.

ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ

При этом организаторы не упомянули, что команды СССР и России завоевали 27 золотых медалей.

В последний раз сборная России выиграла чемпионат мира в 2014 году.