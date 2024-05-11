В IIHF объяснили отсутствие сборной России в списке чемпионов мира
На чемпионате мира по хоккею в Праге произошла ошибка — организаторы забыли включить сборную СССР/России в список самых титулованных команд мира. Об этом сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, передает ТАСС.
«Это ошибка», — ответил Тардиф на вопрос, с чем связано отсутствие в инфографике информации о количестве титулов у сборных СССР и России.
Накануне в Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею.
Перед поединком Швеция — США была продемонстрирована инфографика, посвященная сборной Швеции. В ней говорилось, что шведы 11 раз становились чемпионами, канадцы – 28, а сборные ЧССР (Чехии) — 12.
ИИХФ не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории ЧМ
При этом организаторы не упомянули, что команды СССР и России завоевали 27 золотых медалей.
В последний раз сборная России выиграла чемпионат мира в 2014 году.
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