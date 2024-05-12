Главный тренер «Рейнджерс» высказался о влиянии Панарина и Трочека на игру Лафреньера

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал о связке Алекси Лафреньера с Артемием Панариным и Винсентом Трочеком.

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«Я думал, что вчера вечером Лафреньер мог бы забросить четыре или пять шайб. Он ставил себя в такие ситуации, когда мог бы что-то изменить в игре, но он делал это и на протяжении всего сезона. Он добился этого со своими партнерами по звену, и это принесло успех, однако теперь настал черед плей-офф. Мы играем с одной из лучших команд лиги, и он по-прежнему может использовать свои возможности. Он играет с Артемием, который зарекомендовал себя как один из лучших игроков в лиге, а Трочек — рабочая лошадка в центре поля, он делает очень много всего. Но вы не можете сбрасывать со счетов то, что делает Лаф, учитывая его уровень мастерства и его профессиональный рост даже в течение этого года. Я думаю, он просто становится более уверенным в себе» — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, сейчас «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 3-1 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Стэнли.