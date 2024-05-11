«Авангард» заключил с вратарем Бердиным контракт на два года

«Авангард» заключил с вратарём Михаилом Бердиным контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

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Напомним, Бердин перешёл в стан «ястребов» в результате трёхстороннего обмена с ХК «Сочи» и СКА. Бердин в прошедшем сезоне провёл 50 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,29.

Всего за свою карьеру в КХЛ Бердин сыграл 83 встречи, в которых одержал 26 побед с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,15.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.