Баскетболист опубликовал забавное видео с Овечкиным из бара

Бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года по баскетболу Виталий Фридзон встретился с российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и в социальных сетях опубликовал видео их посиделок в одном из баров.

Овечкин и Фридзон проведут совместную автограф-сессию завтра, 12 мая, перед четвертым матчем полуфинальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом». Баскетболист и хоккеист дружат около 15 лет.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее команду Овечкина назвали легкой прогулкой для «Рейнджерс».